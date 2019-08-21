Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Де в Україні посвіжішає: прогноз погоди на 22 серпня від ObozTV

1.3т Читати матеріал російською

На заході та півночі України температура знизиться до +24... 28 градусів. На сході та півдні збережеться спека – від +34 і вище.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 22 серпня.

У західних областях хмаритиме, але опадів не прогнозують. Повітря вдень прогріється до +24 градусів, вночі на термометрах +11.

На півночі небо також затягне хмарами. Денний максимум +28 градусів, нічний мінімум +13.

На сході день обіцяє бути сухим та похмурим. Максимум денної температури +36 градусів, вночі стрілка термометра опуститься до +20.

Де в Україні посвіжішає: прогноз погоди на 22 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та в Криму також хмаритиме. Повітря вдень прогріється до +36 градусів, вночі на термометрах +21.

Центральним областям обіцяють хмарну та суху погоду. Денний максимум +34 градуси, вночі +13.

У Києві небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +25 градусів, вночі +18.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань в ефірі ObozTV запевнив, що наприкінці серпня та на початку вересня в Одеській області на півдні України очікується "оксамитовий сезон" – погода сприятиме відпочинку на морі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...