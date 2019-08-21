Де в Україні посвіжішає: прогноз погоди на 22 серпня від ObozTV

На заході та півночі України температура знизиться до +24... 28 градусів. На сході та півдні збережеться спека – від +34 і вище.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 22 серпня.

У західних областях хмаритиме, але опадів не прогнозують. Повітря вдень прогріється до +24 градусів, вночі на термометрах +11.

На півночі небо також затягне хмарами. Денний максимум +28 градусів, нічний мінімум +13.

На сході день обіцяє бути сухим та похмурим. Максимум денної температури +36 градусів, вночі стрілка термометра опуститься до +20.

На півдні та в Криму також хмаритиме. Повітря вдень прогріється до +36 градусів, вночі на термометрах +21.

Центральним областям обіцяють хмарну та суху погоду. Денний максимум +34 градуси, вночі +13.

У Києві небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +25 градусів, вночі +18.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань в ефірі ObozTV запевнив, що наприкінці серпня та на початку вересня в Одеській області на півдні України очікується "оксамитовий сезон" – погода сприятиме відпочинку на морі.

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