Де в Україні погіршиться погода: прогноз на 5 березня від ObozTV

У четвер в більшості областей України збережеться приємне весняне тепло, а от на заході погода різко погіршиться.

ObozTV представляє прогноз погоди на 5 березня.

На заході хмарно, місцями дощі та сніг. Температура вдень становитиме до +6 градусів, уночі стовпчики термометрів опускатимуться до нуля.

У північних регіонах хмарно та сухо, лише в Чернігові вдень можлива легка злива. Денний максимум до +12, нічний мінімум до +7 градусів.

На сході також хмарно, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень від +8 до +13, вночі близько +6 градусів.

Півдню України обіцяють похмурий день. Температура повітря вдень та вночі від +8 до +14 градусів.

У центральних областях небо затягне хмарами, в Кропивницькому пройде злива. Температура повітря вдень від +5 до +14 градусів, уночі до +6.

У Києві опадів не очікується. Денний максимум до +12, вночі температура близько +9 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптики дали протилежні прогнози на погоду в березні 2020 року: одні обіцяли сильні морози до -15 градусів, інші – аномальну спеку.

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