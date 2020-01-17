Де можна безпечно купатися на Водохреща: речниця ДСНС

Речниця ДСНС у м. Києві Світлана Водолага у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, чи варто українцям купатися в ополонці на Водохреща та де краще це робити.

"Ми радимо купатися лише у спеціально відведених для цього місцях. Цього року нам буде досить складно пильнувати, тому що ми розуміємо, що коли сильні морози і коли є ополонки, то нам пильнувати простіше, а коли така погода, люди купатимуться будь-де, і нам дуже важко буде пильнувати за безпекою. Звичайно ж, будуть чергувати рятувальники, представники медичної служби, техніка. Ми передбачили 16 спеціально відведених місць для купання у Києві", - заявила Водолага.

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