ДЕ І ЯК БЕЗПЕЧНО ПОЗИЧИТИ ГРОШІ В УКРАЇНІ?
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Вартість позики фіксована і не може залежати від термінів прийняття рішень по видачі, чи періоду, який клієнту зручний для повернення мікро кредиту.
Про це, в рамках спільного спецпроекту "ШвидкоГроші" та Obozrevatel, в студії "THEGUEST" розповів Олександр Холод, директор "ШвидкоГроші"
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