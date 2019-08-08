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Де чекати на раптові зливи: прогноз погоди в Україні на 9 серпня від ObozTV

1.7т Читати матеріал російською

Серпневе літо в самому розпалі – Україну очікує спека та несподівані зливи.

ObozTV представляє прогноз погоди на п’ятницю, 9 серпня.

На заході небо затягне хмарами, які принесуть локальні зливи. Повітря вдень прогріється до +28 градусів, вночі на термометрах +14.

У північних регіонах дощі чергуватимуться з проясненнями. Денний максимум +25 градусів, нічний мінімум +17.

На сході мінлива хмарність. Легку зливу обіцяють лише Харкову. Температура повітря вдень +31, вночі +19 градусів.

На півдні та в Криму переважно хмаритиме, опадів не прогнозують. Вдень розжарить до +33 градусів, вночі на термометрах +17.

Де чекати на раптові зливи: прогноз погоди в Україні на 9 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

У центральних областях мінлива хмарність, можливі незначні опади. Вдень повітря прогріється до +27 градусів, вночі на термометрах +18.

У столиці трохи хмаритиме, без опадів. Температура повітря вдень +25 градусів, вночі +21.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань в ефірі ObozTV розповів про два періоди похолодання у серпні та дав прогноз погоди на кінець місяця.

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Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
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