ДБР втратило довіру політичних сил: народний депутат

Народний депутат від партії "ГОЛОС" Андрій Осадчук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.

Осадчук прокоментував скандали навколо ДБР в Україні.

"Ми не голосували за те, щоб допомогти президенту звільнити пана Трубу. Ми голосували за те щоб змінити законорпроєкт щодо ДБР. А все це вже закінчилося звільненням пана Труби. Тобто біда ДБР у тому, що з першого разу інституція не запрацювала належним чином і саме тому вона втратила довіру більшості політичних сил", - заявив Осадчук.

Він зазначив, що з моменту набуття чинності нового закону пройшло вже досить багато часу.

"Пані Венедиктова була третім номером у списках партії "Слуга народа". А голова ДБР має бути безпартійним. Також дивно виглядають конкурси, які ніби-то проводилися на заступників. Прізвища людей, яких призначили, ще до призначення вже були відомі і розповсюджувалися у ЗМІ. Крім того, один призначених є колишнім адвокатом Януковича. І ця людина має зараз розслідувати злочини проти Майдану", - заявив Осадчук.

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