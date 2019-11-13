Даунхіл - екстримальний вид спорту

Екстремальна гоночна дисципліна велоспорту, даунхіл, приваблює своєю видовищністю, швидкістю, крутизною віражів.

Основною метою кожного спортсмена на дистанції стає проходження траси з максимальною швидкістю.

Даунхіл скріншот з відео

Даунхіл скріншот з відео

Це може бути гірський спуск або ландшафт з природними нерівностями, крутими поворотами, великою кількістю вибоїн, скельних ділянок.

Управління велосипедом вимагає певних навичок, але для того, щоб з'їхати безпечно гірським схилом, потрібна певна система тренувань.

Цікавим бездорожний драйв стане тільки для досвідченого райдера, для новачка без спеціальної підготовки і потрібного спорядження він може перетворитися на небезпечний процес.

Даунхіл скріншот з відео

Даунхіл скріншот з відео

Основними трасами по даунхілу стають круті спуски, на яких при середній довжині в два з половиною кілометри перепад висот сягає 600 м.

Правильно підібрана траса має багато ділянок з крутими спусками, безліччю різких поворотів і нерівностей. Щоб пройти таке випробування, необхідно освоїти базову техніку спуску і мати хороший гірський велосипед з великим ходом підвіски.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся