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D’Arts Dance Project: танцювальні проекти в українському шоу-бізнесі

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Гості програми балет D’Arts Dance Project та його творчі керівники: продюсер-керівник Антон Торосян та хореограф-постановник Дарі Маликова розповіли про унікальний український танцювальний проект, який вміє здивувати глядача з першої секунди.

Артисти багато гастролюють цілим світом, а серед найяскравіших їх виступів - відкриття Панамського каналу і відкриття люксового готелю на Мальдівах та співпраця з багатьма знаменитостями - Monatik, Laliko, Brunettes Shoot Blondes, Оля Цибульська, NK і ін.

Хореограф-постановник балету Дарі Малікова знялася у фільмі Тіма Бертона "Дамбо", у якому вона зіграла циркову артистку. Проте найбільш знакові концерти для балету – це сольні програми, а велика подія, до якого вони дуже ретельно готуються, відбудеться 18 червня 2019 року в столичному Карибіан Клаб, де відбудеться презентація новї програми "За зачиненими дверима".

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