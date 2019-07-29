Даня Дідик – школяр, який загинув за Україну: музиканти пишуть альбом

Чотири роки тому, 21 лютого 2015 року, в Харкові через вибух під час Ходи Гідності загинув школяр Данило Дідик.

До студії завітали відомий український музикант Тарас Тополя та журналіст-волонтер Руслан Горовий.

"Чотири роки, як у Харкові під час ходи Гідності прогримів вибух. Виродки заклали бомбу на шляху ходи, і вона відібрала чотири життя. Ця подія, ніби лакмусовий папірець, показала хто є хто", — прокоментував Горовий.

Сьогодні він започаткував волонтерський проект, в якому об'єднав багатьох українських музикантів. Вони разом створюють музичні композиції на честь вшанування пам'яті юного українського героя, який загинув за саму можливість існування України. Горовий відзначив, що того дня загинули четверо людей, але він хоче створити музичний альбом на вшанування пам'яті саме Дані Дідика, оскільки має сина приблизно того ж віку.

Тарас Тополя прокоментував, що йому також важливо вшанувати пам'ять героя, оскільки сам є батьком.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!