Дан Балан ніжно вкусив Тіну Кароль в ефірі "Голосу країни"

У мережі з'явився анонс наступного випуску шоу "Голос країни-9", на якому співачка Тіна Кароль і музикант Дан Балан (Dan Balan) засвітилися в обіймах одне одного. Пара тренерів, про роман яких постійно говорять у ЗМІ, танцювали і посміхалися.

Крім того, Балан не просто обіймав свою колегу по проекту, але й ніжно вкусив її за плечі, чим шокував співачку та інших учасників шоу. Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі "Голос країни".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал