Далекий космос і православ'я: як сучасній цивілізації поєднати непоєднуване

"Вояджер 1" є найвіддаленішим від Землі створеним людиною об'єктом, який віддаляється як від Землі так і від Сонця на порівняно більшій швидкості, ніж будь-який інший зонд. Він перебуває в робочому стані і в рамках розширеної місії використовується для пошуку та дослідження меж Сонячної Системи, включаючи пояс Койпера і далі. Початковим завданням було дослідження Юпітера та Сатурна; це був перший зонд, який зробив детальні зображення супутників цих планет.

І поряд із цими досягненнями є інші люди, які щиро вірять в цілющу силу останків людей, яких зараховують до святих, та черпають воду після омивання цих мощів.

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