Зараження грипом не рятує від COVID-19, – лікар з Ізраїлю

Зараження грипом не рятує від зараження коронавірусом. Незважаючи на те, що симптоми цих захворювань подібні, обидва ці віруси діють по-різному, зокрема, COVID-19 вражає всі системи в організмі.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. Коментуючи думку вірусолога про те, що людина не може одночасно хворіти і на коронавірус, і на грип, медик зазначив, що мова йде про різні віруси, а значить, ними можна заразитися одночасно.

"Можна і поламати ногу, і зламати палець. Це дві різні речі. У даній ситуації те ж саме", – пояснив лікар. Він додав, що вже відомі випадки подвійного зараження.

Медик також підкреслив, що грип і COVID-19 спричиняють різний вплив на організм. "Від коронавірусу страждають не лише легені. Йде ураження всіх систем в організмі – уражається і печінка, і нирки, частково це схоже на васкуліт", – пояснив він.

Повну версію бліцінтерв'ю з Борисом Брилем скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, вірусологиня, докториня медичних наук Алла Мироненко заявила, що людина, що хворіє на грип, не може заразитися коронавірусом, між вірусами відбувається "конкуренція". Раніше таку ж тезу озвучила експертка з питань імунології та вірусології Світлана Доан.