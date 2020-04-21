Коронавірус після Великодня: де найбільша небезпека
130 тисяч віруючих порушили вимоги карантину і відвідали богослужіння 19 квітня. Коли може бути спалах заражень коронавірусом після Великодня?
Чи правда, що коронавірус значно слабшає при температурі повітря близько 20 градусів?
Чи слід продовжувати карантин в Україні?
На ці питання в ефірі ObozTV відповіла лікарка-епідеміолог, голова "Української санітарно-епідеміологічної спілки" Людмила Мухарська.
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