Коронавірус після Великодня: де найбільша небезпека

130 тисяч віруючих порушили вимоги карантину і відвідали богослужіння 19 квітня. Коли може бути спалах заражень коронавірусом після Великодня?

Чи правда, що коронавірус значно слабшає при температурі повітря близько 20 градусів?

Чи слід продовжувати карантин в Україні?

На ці питання в ефірі ObozTV відповіла лікарка-епідеміолог, голова "Української санітарно-епідеміологічної спілки" Людмила Мухарська.

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