Як обвал нафти вплине на вартість бензину в Україні: озвучено прогноз

В Україні вартість бензину на автозаправках знижується практично на 30 коп./літр щотижня. Така ситуація продовжиться.

"Зціпивши зуби, компанії, які торгують нафтопродуктами, намагаються знижувати ціни якомога повільніше, але все одно їм доведеться це зробити, тому що в крупному гурті вартість нафтопродуктів знизилася на 30%", – заявив в ефірі ObozTV керівник спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

В контексті рекордного падіння світових цін на нафту, зафіксованого 20 квітня, експерт запевнив, що "котирування на біржі жодного відношення до цифр на АЗС не мають".

Рябцев назвав три чинники, які впливають на ціну палива на АЗС. Перший – вартість нафтопродуктів на кордоні. "Вона впродовж останнього місяця знизилася приблизно на 30%". Другий – рівень попиту на нафтопродукти, який скорочується через карантинні обмеження.

Третій – курс національної валюти, який протягом останніх кількох тижнів демонструє відносну стабільність.

Зціпивши зуби, компанії будуть змушені знижувати ціну, сказав Геннадій Рябцев

"Тому ми бачимо зниження вартості палива на заправках, щотижня приблизно на 30 копійок по кожному виду нафтопродуктів, і це зниження буде продовжуватися", – спрогнозував експерт.

"На жаль, нам важко скористатися цим через карантинниіобмеження, але цим користуються аграрії, які зараз закуповують нафтопродукти за цінами, на які вони навіть не розраховували", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL:

20 квітня в один з моментів ціни на нафту досягли мінус $40,32 за барель.

У березні країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.

Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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