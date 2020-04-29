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29 квітня • оновлено в 22:29
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COVID-19 допомагає владі добити країну. Підсумки на карантині. День 44

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Коли почнемо повертатися до звичного життя? Які обмеження будуть діяти? Що працюватиме, а що - ні? Про це ми говоримо з головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком

Каховка на Херсонщині - під замком. В місто не в'їхати і не виїхати. Усе через коронавірус, що підтвердили у 22ох тамтешніх жителів. Яка нині ситуація в Каховці нам розказав міський голова Андрій Дяченко

Протести під кабміном і що чекає на бізнес та заробітчан - коментує Олег Пендзин, виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу"

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Тема
Підсумки
Особи
Олег Пендзин Віктор Ляшко
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