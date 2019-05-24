Cоловьев заявил, что Украина приползет на коленях к "Л/ДНР"

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выразил надежду на то, что референдум о мирных переговорах с Россией заставит Украину вернуться в орбиту влияния страны-агрессора и сдаться перед террористами "Л/ДНР".

Наглый план рупор преступного путинского режима озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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