Cоловьев заявил, что Украина приползет на коленях к "Л/ДНР"235Читати матеріал російською
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выразил надежду на то, что референдум о мирных переговорах с Россией заставит Украину вернуться в орбиту влияния страны-агрессора и сдаться перед террористами "Л/ДНР".
Наглый план рупор преступного путинского режима озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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