Чумак впевнений, що дебати між Зеленським і Гриценко відбудуться

Народний депутат України Віктор Чумак переконаний, що дебати між Анатолієм Гриценком та Володимиром Зеленським відбудуться, але пройдуть вони після 31 березня, як між двома кандидатами, які видуть до другого туру президентських виборів. За його словами, люди, які шукають альтернативу державницький позиції Порошенка, але не хочуть його обирати через низку скандалів і звинувачень, зокрема, у корупції, знаходять у особі Гриценка реальну альтернативу нинішньому президенту України.

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