Колишній заступник генерального прокурора України Віктор Чумак в ефірі ObozTV прокоментував призначення генпрокурором Ірини Венедиктової.

За його словами, на Венедіктову на новому місці буде чекати більше мільйона справ: "Якщо говорити про всі справи, де є процесуальними керівниками прокурори Офісу генерального прокурора, обласних, міських прокуратур, справ точно під два мільйони".

Чумак зазначив, що це фактично всі справи кримінального характеру, які є в країні.

"Не буду говорити про якісь показники, тому що прокуратура - це не хлібобулочний комбінат, де печуть справи, як пиріжки. Я вважаю, що будь-яка справа, яка буде передаватися Офісом генпрокурора або прокуратурою до суду, має бути абсолютно з доказовою базою" , – заявив він.

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