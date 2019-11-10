Чудовий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 11 листопада від ObozTV

З початком нового тижня синоптична ситуація в Україні істотно не зміниться. Аномально тепла осінь триває.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 11 листопада.

На заході небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Денний максимум +15 градусів, уночі на термометрах +6.

Північ – хмарно з проясненнями та сухо. Температура повітря вдень +14, вночі +6 градусів.

Східним областям обіцяють мінливу хмарність. Максимум денної температури +15 градусів, уночі на термометрах +5.

На півдні та в Криму хмарно й сухо. Вдень термометри покажуть +21 градус, вночі +11.

У центральних регіонах небо затягне хмарами. Денний максимум +17 градусів, нічний мінімум +6.

Києву обіцяють погожий день, без опадів. Температура повітря вдень +15, вночі +11 градусів.

Нагадаємо, що попри гарну погоду в Україні вже стартував опалювальний сезон. OBOZREVATEL підрахував, наскільки вигідно опалення домашнього господарства тепловим насосом.

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