Чудовий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 11 листопада від ObozTV

Чудовий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 11 листопада від ObozTV752 Читати матеріал російською
З початком нового тижня синоптична ситуація в Україні істотно не зміниться. Аномально тепла осінь триває.
ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 11 листопада.
На заході небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Денний максимум +15 градусів, уночі на термометрах +6.
Північ – хмарно з проясненнями та сухо. Температура повітря вдень +14, вночі +6 градусів.
Східним областям обіцяють мінливу хмарність. Максимум денної температури +15 градусів, уночі на термометрах +5.
На півдні та в Криму хмарно й сухо. Вдень термометри покажуть +21 градус, вночі +11.
У центральних регіонах небо затягне хмарами. Денний максимум +17 градусів, нічний мінімум +6.
Києву обіцяють погожий день, без опадів. Температура повітря вдень +15, вночі +11 градусів.
Нагадаємо, що попри гарну погоду в Україні вже стартував опалювальний сезон. OBOZREVATEL підрахував, наскільки вигідно опалення домашнього господарства тепловим насосом.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Погода ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".