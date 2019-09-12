Чотири мільйони киян: соціологиня прокоментувала демографічну ситуацію

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова прокоментувала демографічну ситуацію в Україні та в Києві зокрема.

Вона заявила, що не дуже любить термін "мегаполіс", стосовно до Києва вона би радше вживала термін "метрополіс". Соціологиня заявмла, що коли ми говоримо про Київ, то тут питання не у розмірах, а у впливі, який місто здійснює на усе навколишнє середовище. Це середовище не обмежується лише Київською областю. І в цьому сенсі Київ, безперечно, є метрополісом. Також, за словами Лібанової, метрополісами в Україні є Одеса, Дніпро, Харків та Львів, хоча останнє місто і не має мільйону жителів. Раніше до складу метрополісів соціологи відносили і Донецьк, але зі зрозумілих причин зараз це місто не виконує такої ролі, додала вона.

З усіх цифр, які стосуються демографічних питань, Лібанова довіряє лише цифрам, які стосуються народжуваності та смертності, оскільки усі ці моменти в Україні дійсно реєструються офіційно і їх можна відстежити. А от що стосується чисельності населення, то вона є зовсім іншою.

"Подивіться, по Києву вже не можна не лише проїхати,а і пройти не можна!" - заявила соціологиня. На її думку у Києві сьогодні проживає близько чотирьох мільйонів людей.

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