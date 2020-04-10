Чорнобильська зона продовжує горіти. Підсумки на карантині. День 25

Днями у Києві зафіксували короткочасне локальне підвищення концентрації Цезію-137 в північно-західній частині столиці.

Чи дійсно ситуація під контролем та хто міг підпалити Чорнобильську зону

Ярослав Ємельяненко, голова асоціаії чорнобильських туроператорів.

Вакцина від коронавірусу може бути небезпечна не тільки для літних людей

Надія Жолобак, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології імені Заболотного НАН України.

Про коронавірусні заходи на території ОРДЛО

Денис Казанський, журналіст "Тижня"

ВР в понеділок - зміни до бюджету, антикризові закони, пов'язані з епідемією,

народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура

Про шкільну програму онлайн, чи зручна вона і чи ефективна, а також чим майбутні винахідники займаються на карантині окрім уроків. І як це витримують батьки, які працюють дистанційно на власному прикладі

киянка Валерія Сорочан

Карантин в США від жительки Техасу

Оксани Фіяло

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