''Чорні чоловічки'' зняли погрози сеператистам Харкова на відео

Лідер об'єднання, яке називає себе "Чорними чоловічками" заявив, що прихильники Русского мира, які зазнали поразки в Харкові в 2014 році хочуть реваншу.

Він додав, що в 2014 році його людям вдалося перемогти сепаратистів, при тому, що в команді з ним було лише кілька сотень людей. Сьогодні ж, за словами лідера "Чорних чоловічків" у складі його підрозділу вже більше декількох тисяч чоловік, загартованих у боях на Донеччині. І всі вони, за словами їхнього лідера, готові дати найжорсткішу відсіч реваншистам.

Він заявив, що влада змінилася, але "Чорні чоловічки" залишилися і готові захищати Харків та Україну.

"П'ять років тому нас було кілька сотень, і тоді сепаратисти отримали по зубах, а зараз нас кілька тисяч і сепаратисти залишаться без зубів", - пообыцяв лідер цієї організації на відео.

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