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11 січня • оновлено в 14:03
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Чому Зеленський так довго мовчав щодо Ірану: Ірина Верещук

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Народна депутатка України Ірина Верещук у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала довге мовчання та відсутність реакції з боку президента України Володимира Зеленського щодо аварії літака МАУ в Ірані.

"Не знаю, на скільки всі все розуміли і всі все знали, оскільки наша експертна група, яка відбула на місце катастрофи, не давала точної інформації із приводу причин трагедії. А вони перебували на місцевості, збирали уламки літака, збирали інформацію, отже я вважаю правильною позицію України, яка не поспішала робити голослівні висновки із приводу катастрофи. Ми знаємо. що президент України просив спецслужби США, Канади та Великобританії надати достовірну інформацію та беззаперечні докази провини Ірану", - заявила Верещук.

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Ірина Верещук
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