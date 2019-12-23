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23 грудня • оновлено в 13:07
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Чому виші закриватимуть філіали у містах: коментар депутатки

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Народна депутатка України Юлія Гришина у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" В'ячеслава Буткалюка і Дениса Похили.

Вона прокоментувала прийняття нового закону щодо вдосконалення вищої освіти в Україні та скорочення філіалів у п'яти великих студентських містах України.

"У нас незаповнені ліцензовані обсяги, і ректорам потрібно захищати свої виші і шукати студентів для того, щоб було навантаження у викладачів. Яким чином вони можуть вирішити це питання? Вони відкривають філії і роблять це не у маленьких містечках, а у великих містах. Там, де є зосередженість студентів. І, на жаль, ці філії надають низьку якість навчання. Взагалі, відповідно до закону, основна мета філії - це забезпечення регіонального доступу до освіти. А зараз філії почали відкривати для отримання додаткового прибутку", - заявила депутатка.

Вона також додала, що у випадку, якщо філія працює якісно, то уряд надає можливість їй реорганізувати свою роботу.

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Юлія Гришина
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