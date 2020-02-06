Чому в Україні з'явилось декілька платіжок за газ: зміни в регулюванні ціни

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував скандал навколо двох платіжок за газ, які почали отримувати українці.

"Насправді зараз в Україні існує навіть три складові, з яких складається ціна. Перше - це ціна газу, як товару, друге - тарифу на розподіл газу, тобто оплати за обслуговування труби, за те, щоб ця труба працювала. І третя частинка - це плата за можливість у будь-який час спожити стільки газу, на скільки розрахований лічильник встановлений на домогосподарстві. Всі ці три складові так само розраховуються у країнах ЄС, і не лише у країнах ЄС", - зазначив Рябцев.

Він пояснив, у чому полягає різниця між державним регулюванням цін на газ, яке використовувалося в Україні раніше, та нововведеннями, яких вимагає ринкова економіка.

"У нас усе було монополізовано, у нас була одна велика компанія, яка займалася усім, закупівлями газу, транспортуванням газу, магістральними трубопроводами, розподілом газу, продажем цього газу, котролюванням якості цього газу, контролюванням сплати за цей газ та отриманням усього прибутку, то зрозуміло, що була одна єдина ціна газу. Але якщо ми слідуємо Конституції України, де зазначено, що ми є країною з ринковою економікою, нам потрібно переймати кращі практики наших європейських партнерів", - заявив Рябцев.

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