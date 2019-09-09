Чому українки ідуть на фронт: письменниця про 25 реальних історій

Письменниця та журналістка Євгенія Подобна розповіла у прямому ефірі інфо-панк програми "Бурчук Live" про те, чому українські жінки ідуть на фронт.

Вона розпочинала свою кар'єру на телебаченні та у ЗМІ, вона бачила все те, що відбувається на фронті з 2014 по сьогоднішній день. Євгенія видала книжку під назвою "Дівчата зрізають коси". У цій книзі розповідаються історії про 25 жінок, які реально воювали на Донбасі в українській армії. Книга є у вільному доступі в мережі Інтернет. Це 25 історій з життя українських жінок, які за документами були швачками та кухарями, але при всьому тому міністр оборони України вручав їм ордени за мужність.

Авторка книги заявила, що не очікувала на такий ажіотаж і таку бурхливу реакцію українського суспільства. Вона розраховувала випустити книгу, яку, так само як і документалку про АТО, прогляне дуже невелика кількість людей.

"[Думали, що] Піде якийсь фідбек: хтось поскаржиться, хто похвалить, ну як завжди все буде. Я не очікувала тої реакції. яка відбулась. Люди почали писати, почали просити контакти дівчат. Про них хотіли знімати фільми, ставити вистави. Дійшло навіть до Лондона. Тобто, це не лише був інтерес в Україні", - заявила Подобна.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!