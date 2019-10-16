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16 жовтня • оновлено в 12:44
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Чому у Зеленського змінили позицію щодо Донбасу: коментарі експерта

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Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у прямому етері ObozTV прокоментував позицію України щодо Мінських домовленостей.

З його точки зору, абсолютно зрозуміло, що на такі вимоги української сторони – незважаючи на їх справедливість і адекватність – очікувати поступок з боку Росії і проросійських формувань не варто. Він зазначив, що реакція з боку Кремля була досить різкою і болючою.

"До речі, не варто забувати, що напередодні президент Зеленський – це було висунуто в якості ініціативи, але теж сприйнято Кремлем як ультиматум – запропонував обговорити в нормандському форматі і питання Криму. І точно так же було заздалегідь зрозуміло, якою буде реакція Кремля. Тому у мене складається стійке враження, що це або підняття ставок, яким завжди користувався Путін напередодні будь-яких переговорів, або це зміна дискурсу президента Зеленського – від реалізації ганебної формули Штайнмайера до посилення відсічі ворогу.

Я сподіваюся, що все-таки Зеленський прислухався до настроїв, які панують в частині українського суспільства, прислухався до попереджуючим заходам, які вже кілька разів відбулися під гаслами "Ні капітуляції!". Але щоб зберегти обличчя і не виглядати слабкою людиною, яка йде на поступки, як кажуть, натовпі, фактично п ріменени такі дипломатичні кроки, щоб отримати підтримку суспільства в зміні дискурсу – забути навіки про формулу Штайнмайера, а може навіть про Мінських угодах як про факт ", - заявив Тука.

Він також додав, що такого різкого тону він не пам'ятає дуже давно.

"Хоча зрозуміло, на початку переговорів такі тези постійно звучали. І що стосується ліквідації як структури т.зв. окупаційних адміністрацій" Л / ДНР ", і щодо повернення в гривневу зону, і щодо виведення іноземних військ – все це звучить не вперше. Але щоб така компіляція прозвучала в одній точці переговорного процесу – такого я давно не пам'ятаю ", - зазначив експерт.

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Георгій Тука
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