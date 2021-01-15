Чому росте ціна на яйця в Україні

Obozrevatel Відео 10:00, 15.01.2021

Від 30 і до 60-ти гривень за десяток – ціни на курячі яйця в Україні б’ють анти рекорди. В асоціації птахівників кажуть: така ціна досягла межі купівельної спроможності громадян. Дорожнечу пояснюють багатьма причинами.

Тиск НАБУ на виробників і вимушене закриття підприємств, за прогнозами птахівників, може підвищить ціни на яйця ще на 10%. Бо попит залишається, а пропозиція суттєво зменшиться.

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