Чому полуниця і черешня такі дорогі: пояснення директора ринку

Відео 14:33, 22.06.2020

Директор оптового ринку "Нежданний" на Херсонщині Федір Негой оцінив ситуацію з цінами на полуницю, черешню, яблука на решту сезонних фруктів в ситуації карантину та весняної негоди.

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