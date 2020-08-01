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1 серпня • оновлено в 10:23
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ЧОМУ НАБУ І САП НЕ ПОДОЛАЛИ КОРУПЦІЮ В УКРАЇНІ?

  • Ефективність взаємодії НАБУ, САП та ВАКС – мінімальна і не дала гідних результатів;

  • Ефективність будь-якої системи з подолання корупції повинна відображатись в конкретних фактах, а не в заявах про кількість справ які ведуть НАБУ чи САП;

  • В державі не виконується функція попередження корупційних злочинів.

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Артем Ситник Назар Холодницький
Теги
Спеціалізована антикорупційна прокуратура Вищий антикорупційний суд Національне антикорупційне бюро України
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