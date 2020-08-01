ЧОМУ НАБУ І САП НЕ ПОДОЛАЛИ КОРУПЦІЮ В УКРАЇНІ?
Ефективність взаємодії НАБУ, САП та ВАКС – мінімальна і не дала гідних результатів;
Ефективність будь-якої системи з подолання корупції повинна відображатись в конкретних фактах, а не в заявах про кількість справ які ведуть НАБУ чи САП;
В державі не виконується функція попередження корупційних злочинів.
183
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "The Guest" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0