Чому на Новий рік ми прикрашаємо ялинку: що означають різдвяні символи

Чому на Новий рік ми прикрашаємо саме ялинку, навіщо запалювати свічки на різдвяному вінку та з яким запахом асоціюється Різдво у католиків?

В католицьких країнах немає Різдвяного посту, проте, є період Адвента, початок якого припадає на 4-у неділю до Різдва.

Саме для того, аби діти могли самостійно вести лік дням, які залишились до Різдва, теолог Йоганн Хінріх Віхерна для дітей бідняків, яких він узяв на виховання, створив перший вінок зі свічками, запалюючи які по одній щодня, вони бачили, як ще довго чекати на свято.

Гернгутська зірка теж адвентівська різдвяна прикраса, яка за символікою, як і українська зірка Вертепу, досить проста і відноситься до відомої Вифлеємську зірки, яка згідно з Євангелією від Матвія привела магів зі Сходу до маленького Ісуса (Спасителя світу) та його родини. Проте, вигадана на початку ХІХ ст. має біль складну геометричну форму.

Ялинка, яка у багатьох культурах вважається символом життя, його відродження, тривалості та родючості, як символ Різдва набула масового поширення в XVI ст. у Ельзасі, до католицизму перейшла з протестантської Німеччини, а пошилирилась світом лише у ХІХ ст. До речі, кульки червоного, жовтого і білого кольору символізують райські яблука.

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