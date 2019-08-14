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Чому дешевшає газ для авто: експерт назвав причини

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Заступник директора ТОВ "Консалтингова група А-95", експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн прокоментував різке зниження цін на зріджений газ в Україні.

Вартість нафти у світі знижується, що веде до здешевлення нафти, яка поступає у нашу країну. І якщо ціни на бензин відносно стабілізувалися, то ціна на зріджений газ стрімко падає вниз вже другий місяць поспіль. Зараз він коштує на 2 грн дешевше, ніж два місяці тому. Експерт підтвердив динаміку здешевшання зрідженого палива. Він зазначив, що у деяких регіонах є ціна, де газ для авто коштує менше 10,5 грн.

Куюн зазначив, що на зниження ціни впливає декілька факторів. Світова ціна на це паливо, за його словами, є суттєвим фактором впливу, але найбільше впливає надлишок цього продукту на ринку України. Він додав. що найбільше цього палива Україна купує у Росії - це близько 35-40%. Також великі поставки в Україну йдуть з Казахстану та Білорусі.

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