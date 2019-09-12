Чому акторам відмовляють на кастингах: режисер Любомир Левицький

Український кінорежисер Любомир Левицький заявив, що хороше кіно в Україні можна перерахувати на пальцях.

На його думку, хороше кіно в Україні зняли лише ті люди, які насправді ним горіли. Левицькому подобаються фільми, в яких є нові актори, тому він намагається залучати нових людей у проекти, які знімає сам.

Режисер зазначив, що актор - це найбідолашніша людина в усьому кінобізнесі, тому що, на його думку, актор залежить від всіх. Найбільше актор залежить від побажань режисера та продюсерів, окрім того для успішної ролі у актора має співпасти талант, типаж, гарне обличчя, яке привабливо виглядатиме на постерах.

Левицький заявив, що у дуже багатьох людей, які хочуть стати акторами не вистачає мотивації, щоб пройти цей шлях і стати успішними через те, що більшість "ламаються", коли отримують відмови на п'яти-шести кастингах. А їм могли відмовити не тому, що вони погано грають, а тому, що вони просто можуть не підходити на конкретну роль, додав режисер.

Він наголосив на тому, що актору потрібно, перш за все, бути собою, бути яскравою особистістю, використовувати соціальні мережі для того, щоб максимально себе продавати та промоціювати.

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