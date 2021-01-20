Чоловік у магазині вбив себе ударом ножа. 21+

Олег Тимченко Відео 10:27, 20.01.2021

У Борисполі Київської області 19 січня о одному з супермаркетів чоловік покінчив життя самогубством, вдаривши себе ножем в груди.

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