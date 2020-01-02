Чого Україні чекати від Албанії в ОБСЄ: експерт-міжнародник

Експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Він прокоментував новини про головування Албанії в ОБСЄ, та як це вплине на Україну.

"Заяви щодо важливості українського питання можна сприймати серйозно. Але я би так не робив. Тому що, насправді, шифт на Балкани із головуванням однієї із балканськох країн в ОБСЄ, його не можна буде уникнути. Особливо, коли ми бачимо, що там дуже багато зараз є конфліктних ситуації. Албанія має достатній потенціал, аби стати тим актором, який зможе запропонувати нові сценарії по розвитку подій", - заявив Кравченко.

Він також прокоментував, що є основною причиною дестабілізації на Балканах.

"Звичайно, всі дестабілізуючі фактори на Балканах пов'язані із Сербією, а за Сербією стоїть Росія", - заявив Кравченко.

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