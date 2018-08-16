Член Совфеда РФ нагло представил Россию “миротворцем” на Донбассе

Член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов нагло заявил, что страна-агрессор якобы всячески пытается вернуть временно оккупированные территории Донбасса в состав Украины, а она этому противится.

Таким образом он отреагировал на подозрения США о подготовке Российской Федерации к пробиванию сухопутного корридора в аннексированный Крым. Свою циничную речь о "миротворческих" порывах Кремля Морозов озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".