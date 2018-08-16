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Член Совфеда РФ нагло представил Россию “миротворцем” на Донбассе

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Член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов нагло заявил, что страна-агрессор якобы всячески пытается вернуть временно оккупированные территории Донбасса в состав Украины, а она этому противится.

Таким образом он отреагировал на подозрения США о подготовке Российской Федерации к пробиванию сухопутного корридора в аннексированный Крым. Свою циничную речь о "миротворческих" порывах Кремля Морозов озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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