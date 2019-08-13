Чисті пляжі Чорного моря: куди поїхати окрім Одеси

Головний редактор національного туристичного порталу Андрій Тичина порекомендував, куди українці можуть поїхати позасмагати окрім пляжів Одеси.

Експерт заявив, що на пляжі самої Одеси їхати зовсім не обов'язково. Він порадив відпочивальникам звернути свій погляд довкола Одеси, адже узбережжя Чорного моря - це близько 200 кілометрів. Тичина запевнив, що на узбережжі обов'язково знайдеться місце, де можна з комфортом і безпечно відпочити.

Насамперед він радить звернути увагу місто Чорноморськ - це колишній Іллічівськ. Це місто, за словами Тичини, має портовий імідж, але останніми роками докладає багато зусиль для того, щоби позиціонувати себе як курорт, де можна відпочивати на пляжах, де є чиста морська вода.

Експерт також додав, що Чорноморськ - одне з небагатьох міст України, яке має міський пляж із "блакитним прапором". А це означає, що цей пляж відповідає міжнародним нормам якості морської води. Всього в Україні таких пляжів близько 16.

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