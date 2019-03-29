Чим США відплатили В'єтнаму за опіум для народу

Чим США відплатили В'єтнаму за опіум для народу62Читати матеріал російською
В цей день у 1973 році було завершено виведення американських військ з Південного В'єтнаму і передачу урядом ДРВ американській владі всіх осіб, взятих у полон із числа військового та цивільного персоналу США. В'єтнамську війну, між комуністичним Північним В'єтнамом (підтримуваним СРСР та КНР) і Південним В'єтнамом (підтримуваним США, Австралією, Новою Зеландією, Південною Кореєю, було завершено. Але чи була це війна двох ідеологічних супротивників?!
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