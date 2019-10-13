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13 жовтня • оновлено в 17:48
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Чим потішить погода в Україні на Покрову: прогноз на 14 жовтня від ObozTV

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На свято Покрови Пресвятої Богородиці в Україні встановиться справжня золота осінь. На початку нового тижня буде тепло і комфортно.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 14 жовтня.

Західним областям обіцяють мінливу хмарність, без краплини опадів. Температура повітря вдень +20, вночі +8 градусів.

На півночі сонце чергуватиметься з хмарами. Денний максимум +19 градусів, нічний мінімум +7.

Погода на Покрову: прогноз на 14 жовтня від ObozTV

На сході сонячно та сухо. Максимум денної температури +20 градусів, уночі на термометрах +9.

Південь та Крим – сонце чергуватиметься з хмарами. Температура повітря вдень +23 градуси, вночі +11.

У центральних областях ясно та сухо. Вдень повітря прогріється до +21 градуса, вночі термометри покажуть +10.

Києву прогнозують гарний день, без опадів. Денний максимум +19 градусів, нічний мінімум +12.

Як писав OBOZREVATEL, 14 жовтня в Україні офіційний вихідний. Окрім Покрови Пресвятої Богородиці, цього дня відзначається державне свято – День захисника України. Детальніше про історію дати та заплановані заходи читайте в нашому матеріалі.

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