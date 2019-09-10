Чим потішить погода 11 вересня: прогноз по Україні від ObozTV

У середу по всій території України утримається тепла та суха погода з комфортною денною температурою в межах +26... +28 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на 11 вересня.

На заході небо затягне хмарами, але опадів не прогнозують. Максимум денної температури +26 градусів, вночі на термометрах +9.

Півночі обіцяють мінливу хмарність. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +12.

На сході за прогнозом сухо та ясно. Повітря прогріється до +27 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +11.

Південь та Крим – сонце чергуватиметься з хмарами. Температура повітря протягом дня +28 градусів, вночі на термометрах +16.

У центральних областях переважатиме сонячна і суха погода. Температура повітря вдень +27 градусів, уночі +12.

У Києві 11 вересня очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +16.

Як писав OBOZREVATEL, молоде "бабине літо" за прогнозами відомого синоптика Наталії Діденко триватиме в Україні лише до п'ятниці, а вже 14-15 вересня очікується похолодання.

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