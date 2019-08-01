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Чим порадує погода в п'ятницю: прогноз по Україні на 2 серпня від ObozTV

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Наприкінці робочого тижня в західних областях все ще дощитиме, але на більшості території переважатиме тепла і суха погода.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 2 серпня.

На заході синоптики прогнозують зливи. Вдень максимальний показник +27 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +14.

У північних регіонах небо затягне хмарами, але опадів не очікують. Денний максимум лише +19, нічний мінімум +8 градусів.

Чим порадує погода в п'ятницю: прогноз по Україні на 2 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На сході день буде сухим та похмурим. Температура повітря вдень +27 градусів, вночі +10.

На півдні та у Криму трохи хмаритиме, місцями пройдуть короткочасні дощі. Вдень стрілка термометра підніметься до +28 градусів, вночі опуститься до +17.

В Центральній Україні переважатиме суха і похмура погода. Максимальний показник вдень +26, нічний мінімум +12 градусів.

У Києві хмаритиме, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +25, вночі +14.

OBOZREVATEL нагадує, що Укргідрометцентр прогнозує на серпень 2019 року середню місячну температуру +19... +24 градуси, у гірських районах +16... +18. В окремих регіонах наприкінці місяця можливі заморозки на поверхні грунту.

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