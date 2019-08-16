Чим обернеться для Зеленського неповага до журналістів: прогнози експерта

Голова правління ГО "Детектор медія" Наталія Лігачова прокоментувала можливе встановлення в Україні певних рамок для роботи журналістів.

Подібну ініціативу планують запровадити у партії "Слуга народу". Народний депутат від цієї політичної сили пояснив, що мова йде про конкретні поняття, які мають використовуватись у ЗМІ однозначно. Так, наприклад, якщо мова йде про представників російських окупаційних військ на території України, то Корнієнко пропонує заборонити вживати стосовно них слово "ополченці". На його думку, Україна сьогодні програє гібридну війну, яка базується саме на інформаційній війні.

Наталія Лігачова заявила, що подібний закон для України в умовах війни можливо і потрібний, але його потрібно обговорювати зі стейкхолдерами з громадянського суспільства, з медіа-спільнотою. Категорійний апарат теж має бути узгоджений. Експерт виступила за те, об законом були встановлені певні межі, але ці рамки не мають переходити межу цензури.

Лігачова також прокоментувала заяви голови ОП пана Богдана про те, що партії "Слуга народу" не потрібні журналісти. Вона зазначила, що не вбачає в цьому нічого поганого, оскільки, якби ситуація була протилежною, тобто якби владі раптом стали потрібні журналісти, могли би виникати проблеми.

Експертка також заявила, що лише час покаже, чим обернеться для Зеленського таке ставлення до журналістів, адже його хайп у соціальних мережах може зникнути.

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