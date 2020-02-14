Чим небезпечне кохання: коментар психолога

Провідники прямого етеру ObozTV Анна Нитченко, Марина Клим та Денис Похила оголосили про новий формат програми "Студія OBOZREVATEL", який стартує в понеділок 17 лютого о 15 годині.

У цьому випуску програми вони також поспілкувались про День святого Валентина, який весь світ відзначає 14 лютого.

За інформацією Анни Нитченко Православна Церква України пропонує відзначати День усіх закоханих не 14 лютого, а 12 серпня.

А от лікарі вважають, що нерозділене кохання може бути дуже небезпечним для здоров'я людини. Все через стрес, який ми переживаємо. Анна Нитченко навела інформацію про "синдром розбитого серця", кожен шостий пацієнт із таким синдромом має випадки онкології.

Психолог Валентин Кім долучився до розмови та прокоментував, що відбувається із психікою закоханої людини.

"Кохання - це те, що робить людину людиною. Тому що за великим рахунком ми всі - соціальні тварини. Ми всі маємо потребу у підтримці, всі маємо потребу у спілкуванні. Я у тому, щоб це отримувати, так і у тому, щоб це віддавати. І навіть нездатність віддати комусь свою любов та чутливість може призводити до подібних наслідків", - зазначив психолог.

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