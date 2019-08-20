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Чим хочуть здивувати глядачів українські ТВ-канали в новому телесезоні

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Українські телеканали, готуючись до нового сезону, роблять все, аби здивувати і вразити своїх відданих шанувальників, а можливо і переманити аудиторію з телеканалів-конкурентів.

Однак, спробу "Інтера" залучити до роботи в новому проекті Ольгу Фреймут, судячи з коментарів, які залишили на сторінці телеканалу в користувачі соцмережі Facebook, не оцінили.

Судячи з опису, нове ток-шоу з Ольгою Фреймут та Романом Кадеміним, на "Інтері" хочуть обговорити важливі відносини, які складаються в житті між чоловіком і жінкою і вважають, що для обох телеведучих робота в такому проекті – новий досвід.

Іноді здається, що Ольга Фреймут готова набиратися досвіду якщо не до нескінченності, доти, доки ще існують в Україні ті ТВ-канали, на яких вона ще не працювала.

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