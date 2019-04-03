Чим дивуватиме фестиваль StartUP Gogolfest-2019

Гості програми, директор фестивалю StartUp GogolFEST Максим Демський та куратор театральної сцени фестивалю

Максим Палатний, розповіли про цьогорічну програму та наголосили, що він стане найбільшим театральним фестивалем в країні; така кількість учасників і театрів ні на одному фестивалі, за їхніми словами, не була присутня.

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