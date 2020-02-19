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19 лютого • оновлено в 17:04
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Чим будуть займатись "куратори областей" на місцевих виборах: Борис Тизенгаузен

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Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував новини про появу кураторів областей на майбутніх місцевих виборах в Україні

"Я думаю, що тут немає нічого страшного, але враховуючи, що вибори будуть проходити на фоні рейтингу, який падає, то партії потрібні люди, які зможуть більш ретельно перевіряти кандидатів. Але місцеві вибори, це зовсім не вибори у Верховну Раду. Це яскравий приклад децентралізації. Тут "рулять" місцеві авторитети, і не вони захочуть піти в партію "Слуга народа", а партія буде хотіти сильного місцевого кандидата", - заявив Тизенгаузен.

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