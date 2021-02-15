Чийгоз: головні санкції проти РФ ще попереду

Тетяна Гайжевська Відео 19:11, 15.02.2021

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в ефірі телеканалу OBOZREVATEL заявив, що цілі "Кримської платформи", що озвучені, мають загальний, декларативний характер, в них не вистачає чіткого плану дій щодо деокупації Криму. За його словами, до основних санкцій проти Росії "руки ще не дійшли". Меджліс повинен бути суб’єктом цього майданчику, наголосив він.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Найвищий хмарочос у світі підсвітили кольорами прапора України: Зеленський показав фото

На Занзібарі застрягли 180 українців: ночують на вулиці й в антисанітарії. Фото та відео

Місія МВФ закінчилася без результатів: Шмигаль розповів про наступний крок

Олена Зеленська вдягла "хіджаб" в ОАЕ. Фото

В Україну прийшов антициклон: з'явився прогноз погоди на Стрітення