Чи вигідно купувати щось на Чорну п'ятницю в Україні: поради експерта

Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував знижки, які очікуються на Чорну п'ятницю, а також, що буде вигідно купувати у цей день в Україні.

"У нас великі знижки у 85-90% - це дуже рідкісне явище. Якщо у нас і будуть такі знижки на якийсь товар, то кількість такого товару буде дуже обмеженою або ці знижки будуть на продукти, які будуть не цікаві широким верствам покупців. Те що ми побачили вчора, наприклад, я прийшов в магазин, а там вже купа стікерів зі знижками, тобто вони намагатимуться продати те, що не змогли продати зі знижкою раніше. Там була ціна 149 грн, а потім стала 199 грн. Тобто якщо вони дадуть знижку у 25%, то продаватимуть по тій самій ціні, що і до цього", - заявив Несміянов.

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