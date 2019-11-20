Чи відмовиться Україна від співпраці з МВФ: заяви Кабміну

Україна може завершити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році.

Як заявила hromadske міністр фінансів Оксана Маркарова, програма, за якою зараз ведуться переговори з МВФ, має стати останньою для держави.

"Мій амбітний план – зуміти закінчити її, щоб у 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли б себе забезпечувати", – сказала вона.

Маркарова розповіла, що зараз уряд веде переговори з Фондом у Києві щодо кредитної програми, яка "дозволить провести масу реформ, приватизацію, концесію та інші речі".

"Але і повинна дозволити нам вийти з неї після завершення – як свого часу це змогла зробити Польща", – додала Маркарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, борг України перед іноземцями досяг історичного максимуму – 100,99 млрд грн. При цьому у Зеленського пообіцяли прорив для України за рахунок продажу землі, заявивши, що це може принести мільярди доларів за перші п'ять років.

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