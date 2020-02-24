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24 лютого • оновлено в 22:10
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Чи відмінять в Україні пенсії: Андрій Рева

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Міністр соціальної політики ( 2016 -2019 рр) Андрій Рева у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував заяви про можливу ліквідацію пенсійного фонду.

"Я це розцінюю як одну з тих заяв, які взагалі роблять або урядовці, або депутати від правлячої партії. Якщо подивитися на те, що вони говорять, то ви побачите, що це не стільки команда, яка має на меті розвивати нашу країну, скільки ліквідаційна команда держави Україна. Замість того щоб покращувати державний сервіс, вони ідуть по тому шляху, щоб скорочувати державні служби. Розумієте, що вони роблять? Вже є пропозиція закрити величезну кількість лікарень. Вже планують закрити величезну кількість шкіл. Теж саме відбувається у системі соціального захисту", - заявив Рева.

Він прокоментував суми, які держава датує в пенсійний фонд та суми, яких торкнуться зміни.

"Пенсіонери як не мали пенсій, так і не матимуть", - додав Рева

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
Особа
Андрій Рева
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